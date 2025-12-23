российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 23 декабря 2025, 22:41 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибли трое мирных жителей

Архив. Фото из официального тг-канала губернатора Белгородской области

В Волоконовском округе Белгородской области погибли трое мирных жителей и еще один получил ранение. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что ЧП произошло накануне в районе села Грушевка.

«При атаке FPV-дрона на автомобиль, к огромному горю, погибли трое мужчин. Установить их личность удалось только сегодня», – отметил он.

Вместе с тем глава Белгородской области сообщил, что у четвёртого мужчины, который находился с погибшими в автомобиле, минно-взрывная травма, осколочное ранение руки и ушиб ноги. «Ему оказана медицинская помощь, лечение продолжает амбулаторно», – добавил Гладков.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

Киев наконец-то признал, что ВСУ покинули Северск / За три часа над Россией сбили 21 украинский беспилотник / ВСУ атаковали энергосистему Херсонской области: без света остались более 60 тысяч человек / ВСУ атаковали четыре муниципалитета в Белгородской области: ранены три мирных жителя / ВС РФ теснят противника и бьют по «оборонке» и инфраструктуре ВСУ / Армия России взяла под контроль два населенных пункта в Сумской области и ДНР / В Таганроге после ночной атаки беспилотников повреждено 24 жилых дома / МИД России: русофобам в Евросоюзе мир на Украине не нужен

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,