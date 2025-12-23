В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибли трое мирных жителей

В Волоконовском округе Белгородской области погибли трое мирных жителей и еще один получил ранение. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что ЧП произошло накануне в районе села Грушевка.

«При атаке FPV-дрона на автомобиль, к огромному горю, погибли трое мужчин. Установить их личность удалось только сегодня», – отметил он.

Вместе с тем глава Белгородской области сообщил, что у четвёртого мужчины, который находился с погибшими в автомобиле, минно-взрывная травма, осколочное ранение руки и ушиб ноги. «Ему оказана медицинская помощь, лечение продолжает амбулаторно», – добавил Гладков.

Белгород, Анастасия Смирнова

