Российские войска продолжают сжимать кольца окружения боевиков киевского режима в районах Купянска и Красноармейска. За сутки ВС РФ пресекли четыре попытки украинских военнослужащих вырваться из «котлов», а также отразили 16 контратак основных сил ВСУ.

Как сообщили в Минобороны РФ, в районе Купянска в Харьковской области отражены три атаки подразделений бригад ВСУ со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка с целью деблокирования окруженных украинских формирований. Сорвана попытка группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении.

«В районе населенного пункта Петровка Харьковской области пресечен прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через реку Оскол для ее восстановления», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Красноармейске в ДНР штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачистку от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог. За сутки освобождены 64 здания. Двое военнослужащих 68-й егерской бригады ВСУ сдались в плен.

«Отражены 13 атак противника из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ. Сорваны три попытки боевиков 425-го штурмового полка ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении», – отметили в Минобороны.

В населенном пункте Димитров подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжали активные наступательные действия в направлении микрорайона «Западный». От украинских боевиков освобождены 19 зданий.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах», – добавили в МО.

В общей сложности за последние сутки средства ПВО перехватили две авиабомбы и 261 беспилотник самолетного типа.

