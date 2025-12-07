Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог считает, что завершение украинского конфликта очень близко, но есть два самых сложных вопроса, которые предстоит решить, – принадлежность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и территории ДНР.

«Последние 10 метров до цели самые тяжелые. Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область <...> и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится», –заявил спецпосланник Трампа.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что территории Донбасса и Новороссии в любом случае перейдут под контроль РФ. Это может быть сделано военным или мирным путем. В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский не раз заявлял, что не подпишет отказ от территорий в рамках урегулирования.

2 декабря в Москве прошли переговоры Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и предпринимателем, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Помощник президента Юрий Ушаков по итогам пятичасовой встречи сообщил, что компромиссного варианта по урегулированию украинского конфликта пока не найдено.

