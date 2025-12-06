ВС РФ ударили «Кинжалами» по энергообъектам Украины

Российские войска нанесли удар возмездия по объектам энергетики и ВПК Украины. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу, а также портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ», – говорится в сообщении.

Тем временем, группировки войск ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации. За последние сутки российские бойцы улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Донецкой Народной Республике.

За последние сутки потери ВСУ составили свыше 1450 боевиков и наемников, танк, 23 броневика, 77 автомобилей и пикапов, восемь орудий полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной борьбы, уничтожены более 20 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 366 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube