ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. Российским войскам удалось взять под контроль село Васюковка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Васюковка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Тем временем, в Красноармейске штурмовые группы 2-й армии группировки войск «Центр» успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас и продолжают зачистку населенного пункта Ровное.

«Отражены восемь атак подразделений 425-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной украинской группировки», – сообщили в Минобороны.

В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 117 зданий.

За последние сутки киевский режим потерял в зоне СВО свыше 1355 боевиков и наемников, четыре танка, 24 броневика, 82 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, 20 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, уничтожено 12 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам и пунктам управления беспилотных летательных аппаратов, пункту спутниковой связи, объектам энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО уничтожили пять авиабомб, восемь снарядов HIMARS, ракету большой дальности «Нептун» и 263 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

