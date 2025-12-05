Армия России за неделю нанесла пять ответных ударов по ВПК и объектам энергетики Украины

За последнюю неделю ВС РФ нанесли один массированный и четыре групповых ударов по инфраструктуре Украины, обеспечивающей интересы ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России с 29 ноября по 5 декабря Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и четыре групповых удара», – говорится в сообщении.

Целями атак стали предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и аэродромная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ.

Кроме того, под удар попали цеха по производству, места хранения, предполетной подготовки и запуска ударных дронов дальнего действия, склады боеприпасов, ракетного топлива, горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

