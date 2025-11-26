Российские силы отбили восемь попыток ВСУ вырваться из окружения в ДНР

Российские войска продолжают зачистку окруженных формирований ВСУ в Донецкой Народной Республике. За сутки ВС РФ отбили восемь атак, предпринятых украинскими боевиками, чтобы вырваться из «котла». Об этом сообщили в Минобороны России.

В Красноармейске бойцы штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас. Продолжают зачистку населенного пункта Ровное.

«Отражены восемь атак подразделений 210-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из района населенного пункта Гришино и в направлении населенного пункта Котлино с целью деблокирования окруженной украинской группировки, – сообщили в оборонном ведомстве. – Уничтожены до 35-ти военнослужащих и боевая бронированная машина «MaxxPro» производства США».

В Дмитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города.

Тем временем, на других направлениях фронта российская армия продолжила улучшать тактическое положение, заняла более выгодные рубежи и позиции и продвинулась в глубину обороны противника.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение цеху по производству боеприпасов, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили за сутки шесть авиабомб, четыре снаряда системы HIMARS и 154 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

