Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За последние сутки ВС РФ удалось взять под контроль еще один поселок в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Червоное Запорожской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение формированиям штурмовой, трех механизированных бригад, двух штурмовых полков, штурмового батальона «Айдар» ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвижевка, Косовцево, Зализничное, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области.

На остальных направлениях российские бойцы улучшили положение по переднему краю и продолжили бить по врагу в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и ДНР. За сутки киевский режим потерял свыше 1260 боевиков и наемников, десятки единиц боевой техники, уничтожены 12 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах», – добавили в МО.

Кроме того, средства ПВО перехватили 251 беспилотник самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

Москва, Зоя Осколкова

