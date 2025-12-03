Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За последние сутки ВС РФ удалось взять под контроль еще один поселок в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Червоное Запорожской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, на этом направлении нанесено поражение формированиям штурмовой, трех механизированных бригад, двух штурмовых полков, штурмового батальона «Айдар» ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвижевка, Косовцево, Зализничное, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области.
На остальных направлениях российские бойцы улучшили положение по переднему краю и продолжили бить по врагу в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и ДНР. За сутки киевский режим потерял свыше 1260 боевиков и наемников, десятки единиц боевой техники, уничтожены 12 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах», – добавили в МО.
Кроме того, средства ПВО перехватили 251 беспилотник самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.
Москва, Зоя Осколкова
