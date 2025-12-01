Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ удалось взять под контроль еще один поселок. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Подразделения «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Клиновое Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении. На этом направлении нанесено поражение формированиям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Славянск, Закотное, Степановка, Резниковка и Константиновка.

Кроме того, в ДНР подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и ударили по войскам киевского режима в районах населенных пунктов Артемовка, Родинское, Белицкое, Марьевка, Грузское, Белозерское, Красноармейск и Димитров.

Западная группировка войск улучшила тактическое положение и продвинулась в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Моначиновка, Благодатовка, Осиново в Харьковской области, Дробышево и Яровая в ДНР.

Бойцы «Востока» заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли удары по силам ВСУ в районах Доброполья, Варваровки и Гуляйполя в Запорожской области.

Северная группировка войск нанесла поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Садки, Кондратовка, Рыжевка, Бариловка, Хотень и Новая Сечь в Сумской области. На Харьковском направлении под удар попали подразделения механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Волчанск.

Подразделения группировки войск «Днепр» бьют по украинским боевикам в районах населенных пунктов Орехов, Лукьяновское в Запорожской области и Казацкое в Херсонской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили три ракеты большой дальности «Нептун» и 97 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube