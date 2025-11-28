ВС РФ нанесли массированные удары в ответ на атаки Украины

Российские войска за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам ВПК и энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации с 22 по 28 ноября нанесены массированный и шесть групповых ударов», – говорится в сообщении.

Целями ответных атак стали предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха по производству боеприпасов и ударных БПЛА, места хранения безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

Москва, Зоя Осколкова

