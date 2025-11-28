российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 ноября 2025, 13:20 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ нанесли массированные удары в ответ на атаки Украины

Фото Минобороны РФ

Российские войска за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам ВПК и энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации с 22 по 28 ноября нанесены массированный и шесть групповых ударов», – говорится в сообщении.

Целями ответных атак стали предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха по производству боеприпасов и ударных БПЛА, места хранения безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

Российские силы освободили село Васюковка в ДНР / Российские силы отбили восемь попыток ВСУ вырваться из окружения в ДНР / ВС РФ нанесли массированный удар «Кинжалами» по военным объектам Украины / ВС РФ освободили село Затишье в Запорожской области / За неделю ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на атаки ВСУ / Российские войска освободили село Веселое в Запорожской области / Российские войска сорвали десять попыток бригад ВСУ вырваться из окружения / Российские бойцы нашли в Купянске два брошенных склада вооружений ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,