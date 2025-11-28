Российская армия за неделю освободила восемь поселков в зоне СВО

ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. В период с 22 по 28 ноября российские силы взяли под контроль восемь поселков в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях. Тем временем, подразделения группировок войск продолжают зачистку боевиков ВСУ, находящихся в окружении в районах Красноармейска и Дмитрова.

В результате активных и решительных действий российская армия в течение недели освободила населенные пункты Звановка, Петровское, Иванополье и Васюковка в Донецкой Народной Республике, Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, Затишье и Новое Запорожье в Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Динас Красноармейска. Завершено освобождение микрорайонов Горняк и Шахтерский. От украинских боевиков зачищено 6585 зданий.

«Отражены 54 атаки подразделений 32-й механизированной, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 210-го и 425-го штурмовых полков ВСУ с целью деблокирования окруженной группировки противника. Уничтожены более 225 украинских военнослужащих и 11 боевых бронированных машин», – сообщили в Минобороны РФ.

В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжали активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный, а также южной части города.

За последние семь дней киевский режим потерял в боях свыше 9460 боевиков и наемников, десять танков, более 140 броневиков, 552 автомобиля, 59 орудий полевой артиллерии, 134 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, уничтожены 106 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

«За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены зенитный ракетный комплекс С-300, пусковая установка реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства и две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град»», – добавили в МО.

Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 13 реактивных снарядов HIMARS, пять ракет большой дальности «Нептун» и 1664 БПЛА самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

