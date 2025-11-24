Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. За последние сутки ВС РФ взяли под контроль село Затишье в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Затишье Запорожской области», – говорится в сообщении.

Кроме того, нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Малиновки, Гуляйполя, Воздвижевки, Доброполья в Запорожской области и Отрадного в Днепропетровской области.

Тем временем, подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и продолжили зачистку Красноармейска в ДНР, освободив микрорайоны Горняк и Шахтерский. Продолжается наступление в населенном пункте Ровное.

«Отражены восемь атак 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 425-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ», – добавили в оборонном ведомстве.

В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 148 зданий.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах», – сообщили в МО.

Средства противовоздушной обороны перехватили 345 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

