Российские войска продвигаются в глубину обороны противника в зоне спецоперации. Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Белогорье в Запорожской области.

«Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Белогорье Запорожской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Тем временем, остальные группировки войск улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции. На Купянском направлении бойцы ВС РФ отбили две атаки бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка и Купянск-Узловой Харьковской области

«Не имея возможности пробиться в город Купянск Харьковской области, ВСУ для обозначения якобы своего присутствия в городе, предприняли безуспешную попытку установки при помощи беспилотного летательного аппарата украинского флага на здании городской администрации. Флаг и беспилотный летательный аппарат уничтожены», – добавили в МО.

За последние сутки оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию ВПК Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Средства ПВО перехватили две авиабомбы и 130 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

