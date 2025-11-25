ВС РФ нанесли массированный удар «Кинжалами» по военным объектам Украины

Российские силы нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам ВПК и энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака была совершена с применением высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал» и ударных БПЛА.

Целью ударов стали объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивавшие их работу, а также места хранения беспилотников дальнего действия.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – отметили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube