Воскресенье, 7 декабря 2025, 16:46 мск

ВС РФ освободили два поселка в зоне спецоперации

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За последние сутки ВС РФ взяли под контроль еще два населенных пункта. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Подразделения группировки войск «Центр» завершили освобождение населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства. Кроме того, на этом направлении продолжается уничтожение группировки ВСУ, окруженной в Димитрове, и зачистка населенного пункта Гришино.

«Подразделения группировки войск «Запад» продолжили уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол. В результате активных действий штурмовых групп 6-й армии освобожден населенный пункт Кучеровка Харьковской области», – сообщили в МО.

Также сегодня ночью Россия нанесла удар возмездия в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ. Атаку осуществили с помощью высокоточного оружия наземного базирования, аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и БПЛА дальнего действия.

Под удар попали объекты транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса Украины, используемые в интересах ВСУ, а также предприятие, задействованное в производстве ударных дронов дальнего действия. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – добавили в Минобороны.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

