Украинцы, живущие в России, должны иметь право участвовать в выборе президента Украины. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

В настоящее время в России, по разным данным, проживают от 5 млн до 10 млн граждан Украины. «Если голоса миллионов людей, которые находятся на территории России, не будут учтены, не знаю, насколько это можно будет считать реальными и справедливыми выборами, – сказал «Известиям» Родион Мирошник. – Есть определенные стандарты проведения выборов. Это касается и участия, и политических партий, и отсутствия цензуры. Существует целый перечень, и все эти ограничения прекрасно известны».

О необходимости проведения президентских выборов на Украине ранее заявлял президент США Дональд Трамп. В Верховной раде заявили о формировании рабочей группы для подготовки к голосованию, а ЦИК Украины добавил, что оптимальный срок подготовки к выборам составляет шесть месяцев.

Российский лидер Владимир Путин объявлял, что РФ готова прекратить удары вглубь Украины на время выборов. При этом глава государства отметил, что Москва вправе потребовать обеспечения возможности голосования для украинцев, находящихся в России. В ответ Владимир Зеленский сказал, что выступает против проведения выборов на территориях, ставших российскими, обвинив РФ в попытке «контролировать» голосование.

Стоит отметить, что срок полномочий самого Зеленского как президента Украины истек 20 мая 2024 года. Киев тогда отменил проведение президентских выборов в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

