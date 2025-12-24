российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 декабря 2025, 10:38 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Россия настаивает на участии в выборах живущих в РФ украинцев

Украинцы, живущие в России, должны иметь право участвовать в выборе президента Украины. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

В настоящее время в России, по разным данным, проживают от 5 млн до 10 млн граждан Украины. «Если голоса миллионов людей, которые находятся на территории России, не будут учтены, не знаю, насколько это можно будет считать реальными и справедливыми выборами, – сказал «Известиям» Родион Мирошник. – Есть определенные стандарты проведения выборов. Это касается и участия, и политических партий, и отсутствия цензуры. Существует целый перечень, и все эти ограничения прекрасно известны».

О необходимости проведения президентских выборов на Украине ранее заявлял президент США Дональд Трамп. В Верховной раде заявили о формировании рабочей группы для подготовки к голосованию, а ЦИК Украины добавил, что оптимальный срок подготовки к выборам составляет шесть месяцев.

Российский лидер Владимир Путин объявлял, что РФ готова прекратить удары вглубь Украины на время выборов. При этом глава государства отметил, что Москва вправе потребовать обеспечения возможности голосования для украинцев, находящихся в России. В ответ Владимир Зеленский сказал, что выступает против проведения выборов на территориях, ставших российскими, обвинив РФ в попытке «контролировать» голосование.

Стоит отметить, что срок полномочий самого Зеленского как президента Украины истек 20 мая 2024 года. Киев тогда отменил проведение президентских выборов в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибли трое мирных жителей / Киев наконец-то признал, что ВСУ покинули Северск / За три часа над Россией сбили 21 украинский беспилотник / ВСУ атаковали энергосистему Херсонской области: без света остались более 60 тысяч человек / ВСУ атаковали четыре муниципалитета в Белгородской области: ранены три мирных жителя / ВС РФ теснят противника и бьют по «оборонке» и инфраструктуре ВСУ / Армия России взяла под контроль два населенных пункта в Сумской области и ДНР / В Таганроге после ночной атаки беспилотников повреждено 24 жилых дома

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Центр России, Выборы, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,