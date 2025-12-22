Российские войска взяли под контроль поселок Вильча в Харьковской области. Как сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операцмии, населенный пункт освобожден подразделениями группировки войск «Север». Поселок расположен к югу от города Волчанска, взятого ВС РФ в конце ноября.

По информации военного ведомства, в ходе боев бойцы группировки также поразили силы ВСУ близ Терновой, Избицкого и Рубежного Харьковской области, а также около Андреевки, Грабовского, Писаревки, Бояро-Лежачей, Рыжевки и Алексеевки Сумской области. Противник потерял до 90 боевиков, танк, боевую бронемашину, семь автомобилей и артиллерийское орудие.

В общей сложности ВСУ за минувшие сутки в результате действий российской армии лишились порядка 1265 военнослужащих.

Вместе с тем подразделения группировки войск «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове и зачистку Гришина и Родинского в ДНР.

Российские подразделения продвигаются и на остальных направлениях спецоперации в ДНР, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях.

В то же время авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили объекты энергетики, портовой и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, места запуска БПЛА дальнего действия, а также штабы и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средствами ПВО за прошедшие сутки сбиты 76 вражеских беспилотников самолетного типа.

