Медведев рассказал, сколько человек подписали контракт на военную службу в 2025 году

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что почти 417 тыс. человек заключили контракт на военную службу, а более 36 тыс. отправились в зону СВО добровольцами.

«Контракт о прохождении военной службы заключили на сегодняшний день порядка 417 тыс. человек. Кроме того, более 36 тыс. граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции», – сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза России по комплектованию ВС РФ военнослужащими по контракту.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что в 2025 году пришли в армию по контракту свыше 400 тыс. человек. Он также сказал, что зоне проведения СВО воюют порядка 700 тысяч российских бойцов.

Москва, Наталья Петрова

