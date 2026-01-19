Москалькова передала Киеву список военнопленных для обмена

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с украинским коллегой подняла вопрос о необходимости скорейшей разблокировки обменов военнопленными, которых не было уже более четырех месяцев. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«Матери и жены заждались своих родных и близких. Их скорейшее возвращение домой будет актом гуманизма и милосердия», – отметила Москалькова.

Она обратила внимание, что Минобороны России неоднократно предлагало разные форматы обменного процесса. Однако украинская сторона, по ее словам, затягивает принятие соответствующих решений.

Российский омбудсмен также сообщила, что передала уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека список украинских военнослужащих, находящихся на территории России, для обмена на российских бойцов. «Ждем предложений от украинской стороны», – добавила она.

Также Москалькова поставила вопрос о необходимости репатриации российских раненых военнопленных в соответствии с Женевской конвенцией.

Омбудсмен ранее сообщила, что Киев ставит неприемлемые условия возвращения 12 жителей Курской области на родину, настаивая на репатриации украинцев, находящихся под следствием и обвиняемых в преступлениях против России. По этой причине переговоры о возвращении курян на родину длится уже более девяти месяцев, отметила Москалькова.

Москва, Наталья Петрова

