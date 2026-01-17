Киев поставил неприемлемые условия для возвращения россиян на родину

Киев ставит неприемлемые условия возвращения 12 жителей Курской области на родину. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, нынешний украинский режим настаивает на репатриации украинцев, находящихся под следствием и обвиняемых в преступлениях против РФ.

Омбудсмен уточнила, что по этой причине переговоры о возвращении россиян на родину длится уже более девяти месяцев.

«Их не отдают, потому что ставятся те условия, которые российская сторона выполнить не может. Согласно Женевской конвенции, такие люди должны быть репатриированы, то есть переданы стране их гражданской принадлежности, без каких-либо условий, а условия ставятся», – подчеркнула Москалькова, слова которой приводит РИА «Новости».

При этом омбудсмен обратила внимание, что похищенные россияне содержатся в неудовлетворительных условиях.

«Это некачественная еда, одна из женщин нам пишет: «Вот каша и чай – это единственное, чем мы питаемся». Это совершенно недопустимо. <...> Они содержатся в пункте временного размещения. Они не могут это помещение покидать. Не могут куда-то выехать, у них для этого и документов нет, и денег нет, они фактически получаются заложниками этой ситуации», – констатировала Москалькова.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube