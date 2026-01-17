российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 17 января 2026, 19:58 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Киев поставил неприемлемые условия для возвращения россиян на родину

Киев ставит неприемлемые условия возвращения 12 жителей Курской области на родину. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, нынешний украинский режим настаивает на репатриации украинцев, находящихся под следствием и обвиняемых в преступлениях против РФ.

Омбудсмен уточнила, что по этой причине переговоры о возвращении россиян на родину длится уже более девяти месяцев.

«Их не отдают, потому что ставятся те условия, которые российская сторона выполнить не может. Согласно Женевской конвенции, такие люди должны быть репатриированы, то есть переданы стране их гражданской принадлежности, без каких-либо условий, а условия ставятся», – подчеркнула Москалькова, слова которой приводит РИА «Новости».

При этом омбудсмен обратила внимание, что похищенные россияне содержатся в неудовлетворительных условиях.

«Это некачественная еда, одна из женщин нам пишет: «Вот каша и чай – это единственное, чем мы питаемся». Это совершенно недопустимо. <...> Они содержатся в пункте временного размещения. Они не могут это помещение покидать. Не могут куда-то выехать, у них для этого и документов нет, и денег нет, они фактически получаются заложниками этой ситуации», – констатировала Москалькова.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

Утром над Россией сбили еще 10 беспилотников ВСУ / Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области / Обстановка крайне сложная: над Белгородской областью за день уничтожили 98 беспилотников / За сутки над Курской областью уничтожили 36 дронов ВСУ / Энергетический кризис: мэр Киева призвал жителей покинуть город / Ночью над регионами России сбили 99 украинских беспилотников / Днем силы ПВО сбили над Россией 63 беспилотника ВСУ / Российские войска создали новый плацдарм в Запорожье: идет наступление еще в четырех населенных пунктах

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,