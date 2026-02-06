«Готовится интервенция на Украину»: Лавров отреагировал на слова генсека НАТО в Раде

Заявление генсека НАТО Марка Рютте в украинском парламенте об иностранных войсках на Украине означает подготовку интервенции в эту страну. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом и генсеком это организации Феридуном Синирлиоглу.

«То, что Рютте произнес, выступая в парламенте, в Верховной раде Украины, означает, что готовится интервенция», – отметил дипломат. По словам Лаврова, «Запад хочет любой ценой сохранить режим в Киеве, чтобы он кусал Россию».

3 февраля генксек НАТО, выступая в Раде, заявил, что иностранный военный контингент появится на территории Украины сразу после заключения мирного соглашения. «Как только будет достигнуто мирное соглашение, [на Украине] появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море тех стран, которые согласились», – сказал глава альянса. Рютте добавил, что другие члены НАТО будут «помогать другим способом».

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что Москва не приемлет размещения военного контингента Запада на Украине, и будет расценивать такой шаг как иностранную интервенцию, несущую прямую угрозу безопасности России. В Москве предупредили, что такие действия грозят резкой эскалацией.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия будет считать иностранные контингенты на Украине законными целями.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

