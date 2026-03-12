Минобороны сообщило о новой атаке ВСУ на компрессорную станцию «Турецкого потока»

Вооруженные силы Украины вновь атаковали беспилотниками газокомпрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Российские военные нейтрализовали над объектом 10 дронов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В ночь на 12 марта киевский режим в целях прекращения поставки газа европейским потребителям предпринял атаку с применением ударных БПЛА самолетного типа на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края», – говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, с 3:55 до 06:45 мск в воздушном пространстве над газокомпрессорной станцией расчетами российских средств ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожены 10 украинских ударных БПЛА самолетного типа.

«Ущерба обороняемому объекту не допущено», – отметили в Минобороны.

В свою очередь, компания «Газпром» заявила, что минувшей ночью также была отражена воздушная атака ВСУ на компрессорную станцию «Береговая», обеспечивающую поставки газа в Турцию по трубопроводу «Голубой поток».

Накануне российская газовая компания сообщала, что ВСУ с 24 февраля атаковали 12 раз объекты на юге России, которые обеспечивают поставки газа в Турцию.

Обновлено. Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков счел «абсолютно безрассудной» новую попытку Киева атаковать дронами компрессорную станцию «Русская».

«Это еще одно нападение на объект международного нефтепровода, который обеспечивает энергетическую безопасность Турции и целого ряда других стран. Абсолютно безрассудные действия киевского режима», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

