Силы ПВО сбили днем над Россией 96 беспилотников ВСУ

Сегодня в течение дня средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает Министерство обороны РФ, в период с 08:00 до 16:00 мск в общей сложности было уничтожено 96 дронов ВСУ.

Самая серьезная атака пришлась на Брянскую область, над которой сбили 54 БПЛА. Еще 11 беспилотников нейтрализовано над территорией Московского региона, по семь – над Калужской и Курской областями, пять – в Смоленской области и по четыре – над Белгородской областью и акваторией Азовского моря.

Вместе с тем два БПЛА уничтожили над Владимирской областью и по одному над Ярославской областью и Адыгеей.

Ранее сообщалось, что средства ПВО в течение прошедшей ночи с 23:00 воскресенья до 8:00 мск понедельника перехватили и уничтожили 145 украинских беспилотников над 14 регионами России.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube