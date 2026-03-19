«Пауза будет прервана»: Россия надеется на продолжение переговоров по Украине – Кремль

Москва надеется, что пауза в переговорах по украинскому урегулированию завершится после согласования графиков делегаций России, США и Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал паузу в переговорах ситуативной «по понятным причинам».

«Поэтому, как только будет возможность, как только будут согласованы графики всех трех сторон, в первую очередь графики наших американских посредников, когда они смогут больше внимания уделить украинским делам, надеемся, что эта пауза будет прервана и мы сможем провести очередной раунд трехсторонних переговоров», – сказал Песков. Так он ответил на вопрос, сколько может продлиться пауза на переговорах по Украине.

Ранее Песков заявлял, что в переговорах по урегулированию украинского конфликта наступила пауза из-за смены приоритетов США. При этом работа в рамках двусторонней российско-американской рабочей группы, посвященной экономическим вопросам, продолжается, уточнил он в комментарии «Известиям». Песков добавил, что Москва и Киев продолжают контактировать по гуманитарному направлению. Работа по вопросам обмена пленными и телами погибших военнослужащих «будет обязательно продолжена», заявил он.

Москва, Наталья Петрова

