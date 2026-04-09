ВС РФ нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры на Украине

Вооруженные силы России нанесли удары по военным объектам на Украине. Как сообщает Министерство обороны РФ, поражены объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, и складам боеприпасов.

Кроме того, атакованы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

В то же время средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 339 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Из сводки Минобороны РФ также следует, что российские войска улучшили позиции в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях Украины.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

