Российские войска за прошедшие сутки улучшили положение на фронтах специальной военной операции и нанесли удары по военным объектам Вооруженных сил Украины. Как сообщается в сводке Министерства обороны РФ, самые значительные потери противник понес в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Подразделения ВС РФ улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Завидово-Кудашево, Гулево, Кутузовка, Новоалександровка, Красноподолье, Водянское, Приют, Красный Кут, Белицкое, Сергеевка в Донецкой Народной Республике, а также Новопавловка и Новоподгородное в Днепропетровской области.

На этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 325 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

В то же время подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в Харьковской и Сумской областях, где противник потерял более 195 военнослужащих. В то же время группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. На этом направлении вооруженные формирования киевского режима потеряли 315 боевиков.

В целом на всех фронтах СВО потери ВСУ составили порядка 1255 военнослужащих.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

