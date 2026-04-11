Начало действовать объявленное Путиным перемирие

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие началось в 16:00 мск. Оно будет действовать до исхода дня 12 апреля.

Российским войскам предписано остановить боевые действия, а также быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что Киев будет соблюдать объявленное 9 апреля Россией пасхальное перемирие. «Украина будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально», – написал он в своем телеграмм-канале.

В прошлом году, по данным Минобороны России, ВСУ в период объявленного Россией прекращения боевых действий в связи с Пасхой допустили почти 5 тысяч нарушений «режима тишины».

Москва, Наталья Петрова

