«Переговоры будут идти по-другому»: Кремль послал сигнал Киеву

На Украине понимают, что по мере продвижения российских войск в зоне спецоперации Москва будет вести переговоры с Киевом по-другому. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля указал на то, что спецоперация продолжается успешно, о чем Киев прекрасно осведомлен.

«В Киеве отдают себе отчет в том, что по мере продвижения, по мере того, как положительная для нас динамика начинает доминировать, и переговоры будут идти по-другому», – сказал Песков в комментарии «Вестям».

Пресс-атташе Кремля ранее заявлял, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо уже сегодня взять на себя ответственность и принять решение о выводе украинских войск из Донбасса, что позволило бы остановить горячую фазу конфликта и спасти большое количество жизней.

В декабре прошлого года президента РФ Владимир Путин заявлял, что Россия военным или другим путем освободит Донбасс и Новороссию. «Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории, либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», – сказал российски лидер в интервью телеканалу India Today.

Москва, Наталья Петрова

