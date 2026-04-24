Россия и Украина сегодня проведут новый обмен пленными

Сегодня, 24 апреля, должен пройти очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев изданию РБК.

В последний раз обмен пленными с Украиной состоялся 11 апреля. Тогда Россия вернула из украинского плена 175 военнослужащих, взамен были переданы 175 военнопленных ВСУ. Также с территории Украины были возвращены последние семь жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал. Среди них – пять женщин и двое мужчин, все они из Суджанского района.

В Минобороны РФ отмечали, что при возвращении российских военных из плена посреднические усилия оказали ОАЭ.

Москва, Наталья Петрова

