За ночь над регионами России сбили 141 дрон ВСУ

Силы ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотник самолетного типа над девятью российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило ведомство, дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил о начавшемся пожаре на территории морского терминала в Туапсе в результате атаки вражеских БПЛА. Никто не пострадал. Борьбу с огнем ведут 128 человек и 41 единица техники.

В Брянской области за ночь нейтрализовано 13 БПЛА, уточнил губернатор Александр Богомаз, отметив, что пострадавших и разрушений нет.

В Калужской области сбито пять дронов над четырьмя муниципальными округами, сообщил глава региона Владислав Шапша. Там также обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Москва, Наталья Петрова

