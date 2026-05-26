Украина стала крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

По его словам, Украина под плотной опекой Запада стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве СНГ. «Результатом действий киевского режима стала трансформация страны в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов», – сказал глава ФСБ.

Кроме того, Бортников отметил, что Украина является полигоном для испытания новых видов вооружения, обучения военных систем искусственного интеллекта, отработки новых форм и методов войны под «чужим флагом».

В начале 2026 года российские и белорусские спецслужбы предотвратили попытку Украины ввезти в Россию более 500 взрывных устройств для терактов, добавил директор ФСБ. Бортников сообщил, что «имеются примеры такого взаимодействия и с другими спецслужбами стран СНГ, но раскрывать их подробности пока нецелесообразно».

Ранее глава ФСБ заявил, что Запад намерен остановить интеграционные процессы в Содружестве Независимых Государств (СНГ) и подорвать входящие в него страны изнутри.

Москва, Зоя Осколкова

