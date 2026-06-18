Россия и Украина проводят новый обмен телами погибших: 522 на 33

Россия и Украина в четверг проводят очередной обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев.

По его данным, российская сторона передаст Киеву 522 тела всушников и взамен получит останки 33 бойцов.

Напомним, 15 мая Россия и Украина провели обмен телами погибших в формате «526 на 41».

В апреле президент России Владимир Путин рассказал американскому коллеге Дональду Трампу, что с начала 2025 года Москва передала Киеву около 20 тыс. тел погибших военных, получила – около 500.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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