Состоялся очередной обмен телами погибших между Россией и Украиной

Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих.

Киеву переданы 526 тел военных ВСУ. Москва получила 41 тело российских бойцов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. О проведении обмена также сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.

Ранее в пятницу депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев анонсировал обмен погибшими между Россией и Украиной. В комментарии РБК он отмечал, что Украине планируется передать 528 тел военнослужащих, Россия вернет 41 тело павших военных. Официальных сообщений относительно обмена пока не поступало.

Напомним, 9 апреля Россия и Украина провели обмен телами погибших в формате «1000 на 41».

Сегодня Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле «205 на 205».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube