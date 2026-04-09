Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Состоялся новый обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Об этом сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

По его словам, Россия передала украинской стороне 1000 тел погибших военных ВСУ, Киев передал тела 41 российского военнослужащего. Эту информацию также подтвердили источники «Интерфакса» и ТАСС.

Напомним, 26 февраля Россия и Украина провели обмен телами погибших по формуле «1000 на 35».

5 марта стороны обменялись пленными – 200 на 200. 6 марта Россия вернула из украинского плена еще 300 военнослужащих, взамен переданы 300 пленных ВСУ.

2 апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия и Украина готовят обмен пленными перед Пасхой.

Москва, Наталья Петрова

