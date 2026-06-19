В городе Запорожье начали частичную эвакуацию населения

Власти Украины проводят частичную эвакуацию жителей подконтрольного Киеву города Запорожье и населенных пунктов, расположенных вблизи линии фронта. Об этом сообщил замминистра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.

По его словам, есть подтвержденные факты вывоза мирного населения из населенных пунктов в подконтрольной украинской стороне части Запорожской области. Речь идет в том числе о таких крупных городах, как Орехов в Запорожье и Никополь в Днепропетровской области

«Есть информация об эвакуации из Запорожья, но там эвакуация пока носит избирательный и частичный характер», – уточнил Мурачев в комментарии РИА «Новости».

В последнее время на фоне наступления российской армии Киев начал подготовку к возможному сражению за город Запорожье. Сообщалось, что городские школы переоборудуются под укрепленные огневые позиции, пункты управления, госпитали и склады.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области началась принудительная эвакуация семей с детьми из 23 населенных пунктов. По данным местных властей, за месяц из Синельниковского района планируется вывезти 3,8 тысячи детей.

Также Украина эвакуирует предприятия из Дружковки и Славянска в ДНР.

Президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ заявлял, что ВС РФ контролируют почти 80% Запорожской области, 85% ДНР и 100% ЛНР. По его словам, российская армия установила контроль над около 2440 кв. км территории и наступление идет ежедневно.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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