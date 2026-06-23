Россия и Украина в ближайшее время могут провести очередной обмен военнопленными и мирными жителями. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По словам омбудсмена, она скоро встретится с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом.

«Наша встреча будет происходить в (ходе – прим. ред.) обмена военнопленными и гражданским населением», – уточнила Лантратова в комментарии ТАСС.

Предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 5 июня: на родину вернулись 185 бойцов ВС РФ. Взамен переданы 185 пленных всушников.

Омбудсмен также сообщила, что подтверждено нахождение еще пятерых жителей Курской области на территории Украины. Она выразила надежду на то, что Москва сможет вернуть их домой в скором времени, передает РИА «Новости». Напомним, 11 апреля Минобороны РФ сообщало, что в ходе обмена пленными с территории Украины возвращены последние семь жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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