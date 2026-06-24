ВС РФ поразили «Геранями» железнодорожные узлы под Харьковом

В Харьковской области российские военнослужащие нанесли серию ударов беспилотниками «Герань» по железнодорожной инфраструктуре, сообщило Минобороны России.

В итоге поражены локомотивы, которые доставляли военные грузы для ВСУ в районе населенного пункта Лозовая. Кроме того, разрушены объекты железнодорожной сети, а также повреждены складские помешения и линии электропередачи.

Минобороны опубликовало видео ударов по железнодорожным узлам.

Ранее военное ведомство сообщило, что дрон «Герань» поразил газораспределительную подстанцию в районе населенного пункта Люцерна под Запорожьем, обслуживающую военно-промышленный комплекс Украины.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube