ВС РФ поразили «Геранями» железнодорожные узлы под Харьковом

В Харьковской области российские военнослужащие нанесли серию ударов беспилотниками «Герань» по железнодорожной инфраструктуре, сообщило Минобороны России.
В итоге поражены локомотивы, которые доставляли военные грузы для ВСУ в районе населенного пункта Лозовая. Кроме того, разрушены объекты железнодорожной сети, а также повреждены складские помешения и линии электропередачи.
Минобороны опубликовало видео ударов по железнодорожным узлам.
Ранее военное ведомство сообщило, что дрон «Герань» поразил газораспределительную подстанцию в районе населенного пункта Люцерна под Запорожьем, обслуживающую военно-промышленный комплекс Украины.
Москва, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»