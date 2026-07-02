Кремль: Россия будет усиливать давление на Киев до достижения целей СВО

Россия продолжить наращивать давление на киевский режим вплоть до достижения целей специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия продолжит усиливать давление на киевский режим с тем, чтобы достигнуть поставленных целей», – отметил он в ходе брифинга. Так пресс-атташе Кремля прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о планах уже сегодня предложить новые санкции против России после ночного удара по военным заводам, объектам ВСУ и ТЭК на Украине.

Говоря о массированном ударе российских военных, Песков пояснил, что он наносился исключительно по военным и околовоенным украинским объектам.

По его словам, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов утром 2 июля доложил президенту Владимиру Путину о результатах массированного ответного удара по объектам в Киеве и других населенных пунктах. Песков отметил, что глава государства практически в ежедневном режиме общается с Герасимовым.

Представитель Кремля также заявил, что эскалация со стороны Европы, милитаризация Евросоюза и его курс на конфронтацию с Россией вынуждают Москву планировать дополнительные меры по обеспечению безопасности РФ, передает «Интерфакс».

Песков добавил, что по поводу того, как обеспечивать безопасность, в России ведутся дискуссии. «Есть сторонники весьма и весьма решительных мер, есть сторонники более сдержанных мер, но не должно вызывать сомнения одно – надежная безопасность Российской Федерации и ее национальных интересов будет гарантирована в любом случае», – подчеркнул он.

Минувшей ночью российские войска в ответ на террористические атаки ВСУ нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.

Так, было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс» в Киеве, выпускающее системы управления крылатых дальнобойных ракет «Фламинго», оперативно-тактических ракет «Файер Пойнт-7, -9», управляемых ракет «Нептун-МД». Кроме того, под удар попали выпускающие беспилотники большой дальности Ан-196 «Лютый» и другие БПЛА авиапредприятие «ГП Антонов» и сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «АТЛОН АВИА», а также ракетный агрегатно-детальный радиозавод. Также были атакованы склад горюче-смазочных материалов предприятия «Киев-3», обеспечивающий поставки топлива для воинских частей киевского гарнизона, в том числе для подразделений ПВО, и газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал прошедшую атаку на военные объекты в украинской столице самой масштабной с начала СВО.

Также в ходе ночной атаки российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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