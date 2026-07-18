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ВС РФ нанесли новые удары по топливно-энергетической инфраструктуре Украины

В течение последних суток российские войска нанесли новые удары по топливно-энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах», – говорится в своде Минобороны РФ.

Вместе с тем, как уточняется, средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб и 774 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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