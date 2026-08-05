На Украине не сбили ночью ни одну из выпущенных Минобороны РФ ракет

ВСУ не смогли сбить ни одной из ракет, выпущенных по Украине в ночь на среду.

«Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны Украины», – говорится в сообщении командования воздушных сил Украины (цитата по ТАСС). При этом отмечается, что украинские силы не смогли сбить ни одной из ракет, выпущенных по территории Украины.

Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат ранее признал, что украинская система ПВО сбивает все меньше целей. Он также заявлял также о серьезном дефиците ракет к системам ПВО на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский запросил у Вашингтона ракеты Tomahawk и перехватчики Patriot, при этом американский лидер отметил необходимость крайне осторожно и взвешенно подходить к поставкам столь высокоточного и смертоносного оружия другим странам. При этом в неудачах украинского ПВО Зеленский традиционно обвиняет именно нехватку ракет для комплексов Patriot.

Как ранее писал «Новый День», американские военные потратили 80 процентов запасов ракет для ПВО.

Минобороны России отчиталось о том, что ночью по инфраструктуре Украины был нанесен мощный удар. В результате удара были поражены транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области, задействованные в хранении, доставке различных вооружений и военных грузов, а также в производстве и распределении беспилотных летательных аппаратов.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube