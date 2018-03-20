Экс-сотрудник наркоконтроля Нового Уренгоя ответит в суде за два преступления

В Новом Уренгое перед судом предстанет экс-сотрудник наркоконтроля, которого обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и покушении на сбыт наркотического вещества в особо крупном размере (п.«а» ч.3 ст. 286, ч.3 ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ).

По данным следствия, 10 октября 2015 года 33-летний сотрудник отделения Новоуренгойского межрайонного отдела УФСКН России по ЯНАО, находясь в приемном отделении городского психоневрологического диспансера, избил доставленную сотрудниками полиции на освидетельствование супружескую пару.

Вскоре после этого происшествия он был уволен со службы. Когда по материалам проверки в отношении бывшего сотрудника наркоконтроля возбудили уголовное дело, он уже уехал в другой регион, в связи с чем его объявили в розыск. В августе 2017 года мужчина вернулся в Новый Уренгой, желая заработать на продаже наркотиков.

Он привез в Газовую столицу более 3,7 кг наркотиков. Однако, когда он хотел поместить их в тайник, его автомобиль остановили сотрудники полиции. При проверке документов и осмотра автомобиля они заметили в салоне подозрительные пакеты, при исследовании которых выяснилось, что это расфасованное и готовое к реализации наркотическое вещество.

В ходе предварительного следствия мужчина частично признал свою вину в совершении преступлений. Тем не менее, следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Новый Уренгой, Иван Гридин

Новый Уренгой. Другие новости 20.03.18

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