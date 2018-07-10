Ямальские единороссы предложили Моору кандидатов в губернаторы ЯНАО

Генсовет «Единой России» утвердил трёх кандидатов на пост губернатора Ямала, предложенных региональным отделением партии. Это врио губернатора автономии Дмитрий Артюхов, главврач больницы Нового Уренгоя Ирина Груздева и депутат Госдумы от Ямала Владимир Пушкарёв. Все три фамилии во вторник, 10 июля, предложены врио губернатора Тюменской области Александру Моору для отбора. Об этом сообщают в региональном отделении «Единой России». [Обновлено в 10:01]

«Единая Россия» как и три остальных парламентских партии обязана предоставить своих кандидатов тюменскому губернатору, который участвует в процессе назначения губернатора ЯНАО. Когда г-н Моор соберёт партийные предложения, он выберет из них не менее пяти фамилий и отправит Владимиру Путину. Глава государства из них оставит трёх. Далее эти три фамилии будут внесены в заксобрание ЯНАО для голосования. Депутаты выберут одного из них.

Отметим, региональное отделение «Единой России» официально до сих пор не объяснило выдвижение на высшую должность врача городской больницы и депутата, который работает в Госдуме всего полтора года, а до этого занимался научной деятельностью и мало известен в округе. Собеседник агентства «Новый День» ранее предположил, что «это заведомо непроходные кандидаты, все понимают, что процедура символическая».

ЛДПР выдинула на пост губернатора Ямала депутата окружной думы Александра Голубенко.

КПРФ также ранее определилась с кандидатами – в Москве были утверждены две кандидатуры: пуровская коммунистка Елена Федака и директор госучреждения «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин.

Салехард, служба информации

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