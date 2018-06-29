Известны первые пять фамилий, из которых Моор выберет нового губернатора Ямала

Президиум партии КПРФ утвердил кандидатов на пост губернатора ЯНАО. Это двое из троих предложенных окружным отделением претендентов – пуровская коммунистка Елена Федака и директор госучреждения «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин. Решение принято в пятницу, 29 июня, рассказала агентству «Новый День» секретарь окружного комитета КПРФ Елена Кукушкина.

Теперь эти фамилии будут направлены врио губернатора Тюменской области Александру Моору. Он получит списки от парламентских партий и после этого сформирует из них свой перечень, который отправит президенту. Владимир Путин отберёт троих кандидатов и предложит депутатам заксобрания Ямала выбрать одного из них.

Ранее Виталий Лагутин в беседе с агентством «Новый День» уклонился от ответа на вопрос о том, зачем он идёт в губернаторы.

Также в пятницу, 29 июня, решение о выдвижении трёх кандидатов приняли ямальские единороссы. Как агентство «Новый День» писало ранее – это врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов, председатель думы Нового Уренгоя, главврач больницы газовой столицы Ирина Груздева и депутат Госдумы от Ямала, известный как научный деятель, Владимир Пушкарёв.

Салехард, служба информации

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