В Салехарде, где депутаты тайно проголосовали «за» реформу, пройдёт митинг против повышения пенсионного возраста

В Салехарде пройдёт митинг протии повышения возраста выхода на пенсию. Его организует окружное отделение КПРФ. Мероприятие назначено на 28 июля, сообщают коммунисты. Партийцы планируют в рамках митинга собрать подписи населения против реформы.

Ранее подобный протест состоялся в Новом Уренгое, там после акции к организатору – Александру Шмалю (секретарь городской ячейки КПРФ) – подошли полицейские и попросили проехать в участок. Повод для этого был такой: на митинг пришло больше людей, чем было указано в заявке. Однако вменять ему ничего не стали и после дачи объяснения отпустили.

В конце прошлой недели «Новый День» сообщал, что депутаты заксобрания Ямала отправили положительный отзыв на пенсионную реформу в Госдуму. При этом парламентарии не стали проводить публичные обсуждения – голосование прошло в заочном режиме. Оппозиционные фракции просили обсудить вопрос на рабочей группе, прежде, чем отправлять отзыв. Но этого сделано не было. Никто из избранных народом депутатов не объяснил ямальцам, почему было принято такое решение – не было выступлений ни в прессе, ни на официальном сайте. Первый комментарий, который касается реформы в целом, дал депутат Эдуард Яунгад. Он заявил, что ему понятно повышение пенсионного возраста, так как в пятидесятые годы люди начинали работать с 15 лет.

Салехард, служба информации

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