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Среда, 25 июля 2018, 09:07 мск

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Власти Ямала трудоустроили очередного высокопоставленного силовика

Стало известно, куда после ухода из прокуратуры ЯНАО трудоустроилась бывший первый заместитель Александра Герасименко – Елена Литовченко. Высокопоставленный силовик заняла пост заместителя руководителя представительства Ямала в Тюменской области. В структуре она занимается организационной и кадровой работой. Назначение случилось ещё весной 2018 года. В тот период округ возглавлял Дмитрий Кобылкин.

«Я вышла на пенсию по выслуге лет и переехала в Тюмень. Назначение случилось ещё в марте. Мой 24-летний опыт работы в прокуратуре, правовой багаж, очень помогает в нынешней работе», – сказала г-жа Литовченко в беседе с агентством «Новый День».

Представительство Ямала в Тюменской области возглавляет Виталий Аленин. Структура ничем не примечательна. Из новостей на сайте ведомства только различные поздравления детей и праздники. Накануне в прокуратуре Ямала сообщили, что новым первым заместителем руководителя инстанции станет Андрей Петров.

Ранее в правительство Ямала были трудоустроены несколько бывших силовиков, вышедших на пенсию. Одним из самых резонансных кадровых решений стало назначение супруга замгубернатора Ямала Виталия Бучкова (экс-начальника штаба МВД Ямала) на пост замглавы департамента строительства и жилищной политики. Кроме того, бывший глава следственного управления на Ямале Александр Фумин являлся советником губернатора после выхода в отставку. В структуре аппарата главы ЯНАО есть институт полпредства. Одним из полпредов губернатора является бывший первый зампрокурора Ямала (как и Елена Литовченко) Олег Попов.

Новый День: Власти Ямала трудоустроили очередного высокопоставленного силовика

фото – прокуратура Ямала

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