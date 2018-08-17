Шесть тюменских губернаторов собрались на праздник, одного наградили

Бывшего губернатора Ямала Юрия Неёлова наградили знаком «почётный гражданин Тюменской области» в пятницу, 17 августа. Церемония награждения прошла в рамках празднования дня образования области. Ранее решение о присвоении звания одобрила областная дума.

На празднике в честь дня образования области присуствуют сегодня не только главы соседних регионов, но и федеральные министры, бывшие губернаторы Тюменской области и Ямала Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин. Также празднуют нынешние главы регионов – Наталья Комарова, Александр Моор и Дмитрий Артюхов.

Как уже писало агентство «Новый День», основанием для присвоения такого звания является большой личный вклад в деятельность по развитию области или выдающиеся заслуги. Награждаемый получает выплату в 100 тыс. рублей. Юрий Неёлов также имеет статус почетного гражданина Ямала.

Сейчас Юрий Неёлов является сенатором от Ямала. Однако уже известно, что работу в Совфеде он не продолжит.

Тюмень, служба информации

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