В МЧС назвали предварительную причину пожара с погибшим в Новом Уренгое

Мэрия Нового Уренгоя выплатит компенсации семьям, которые потеряли жильё во время пожара в Новом Уренгое. Некоторые погорельцы уже получили жильё. Речь идёт о ЧП, которое произошло рано утром 2 декабря 2018 года. Сгорел жилой деревянный дом на улице Первопроходцев. Погиб жилец 1974 года рождения. Трое пострадавших находятся в больнице. Одна женщина – в реанимации в тяжелом состоянии, девушка 18 лет и мужчина – в отделении травматологии, их состояние оценивается как средней тяжести. В управлении МЧС Ямала назвали предварительную причину пожара – неосторожное обращение с огнём.

Всего в доме было 24 квартиры. «По данным на 3 декабря 10 семей получили квартиры, 10 семей оформляют документы на жильё, две семьи заселены в маневренный фонд до решения их жилищного вопроса, ещё две семьи в мэрию не обращались, так как находятся за пределами города», – рассказали в пресс-службе мэрии Нового Уренгоя.

Там добавили, что администрация скоро начнёт выдавать материальную помощь пострадавшим – от 50 до 100 тыс. рублей в зависимости от состава семьи. Людям помогают восстановить сгоревшие документы. Также жители города собрали для пострадавших вещи и предметы первой необходимости.

Предположительно очаг пожара находился в квартире номер 13, где и был обнаружен мужчина, который скончался в «скорой». Об этом сообщили 3 декабря в управлении МЧС Ямала. «Неосторожное обращение с огнём – наиболее вероятная причина пожара из нескольких отрабатываемых версий», – говорится в сообщении спасателей.

Следователи проводят проверку по факту ЧП.

Новый Уренгой, служба информации

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