В сгоревшем доме в Новом Уренгое обнаружены тела женщины и ребёнка

В Новом Уренгое в понедельник, 3 декабря, в сгоревшем жилом доме обнаружены ещё двое погибших. Речь идёт о ЧП, которое произошло 2 декабря рано утром.

«В ходе разбора конструкций и пожарного мусора сотрудники МЧС в одной из квартир обнаружили фрагменты тел. Они могут принадлежать несовершеннолетнему ребёнку и его матери, пропавших без вести после пожара», – рассказали в пресс-службе мэрии Нового Уренгоя.

Там добавили, что раньше осмотреть квартиру не удавалось – был риск обрушения. В пресс-службе МЧС Ямала добавили, что тела жещины и ребёнка были найдены в районе квартиры номер 13. Ранее сообщалось, что именно там был обнаружен мужчина, которого вынесли из горящего здания, но он умер в «скорой». «Предположительно очаг пожара находился как раз в этой квартире. Неосторожное обращение с огнём – наиболее вероятная причина пожара», – говорится в сообщении МЧС Ямала.

Мэрия Нового Уренгоя обещала помочь погорельцам с жильём и выплатить компенсации.

Новый Уренгой, служба информации

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