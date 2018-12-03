В Новом Уренгое возбудили дело из-за пожара с тремя погибшими

Силовики возбудили уголовное дело по факту пожара в Новом Уренгое, на улице Первопроходцев, где погиби три человека. Об этом сообщили в понедельник, 3 декабря, в следственном управлении СК Ямала.

ЧП произошло 2 декабря рано утром. Прибыв на вызов, спасатели нашли в квартире номер 13, где, вероятнее всего, был очаг возгорания, мужчину. Его передали медикам, но спасти пострадавшего не удалось. На следующий день, во время разбора завалов, специалисты нашли обгоревшие тела ребёнка и женщины также в районе квартиры номер 13. Все эти люди были жильцами дома.

Как рассказали в пресс-службе следственного управления СК Ямала, дело возбуждено по части 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее сообщалось, что власти города обещали помочь погорельцам – предоставить жильё и компенсации.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

Новый Уренгой, служба информации

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