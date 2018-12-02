В Новом Уренгое сгорел жилой дом, есть погибший

В Новом Уренгое рано утром 2 декабря сгорел жилой дом, есть погибший. ЧП случилось в деревянном здании по улице Первопроходцев. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 4:13.

«По прибытию к месту вызова наблюдалось сильное задымление. При помощи пожарных лестниц спасено десять человек. В ходе боевой разведки в горящем здании обнаружен человек и передан в карету скорой помощи (он скончался). Пять человек госпитализировано в городскую больницу», – говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС Ямала.

Люди лишились жилья. В пункте временного размещения находятся 13 человек, остальные временно живут у родственников и знакомых, рассказывают в главке.

В мэрии Нового Уренгоя запланировано совещание под руководством главы Ивана Костогриза. Там будут обсуждать вопрос жилья для погорельцев.

Следователи начали проверку по факту ЧП.

К сожалению, на Ямале пожары в жилых домах не редкость – большой фонд деревянного жилья, оно горит в первую очередь. В Ноябрьске осенью было два крупных пожара с жертвами.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 01.12.18

В Надыме произошла перестрелка: есть погибший и раненые. / На Ямале ушла в отставку высокопоставленная чиновница. / Мэрия Салехарда объявила о новой транспортной реформе после коллапса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»